Norvegia infermabile, per l’Italia si fa durissima: nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026, poker all’Estonia firmato da Sorloth e Haaland: agli azzurri serve un miracolo

Norvegia infermabile, per l’Italia si fa durissima: nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026, poker all’Estonia firmato da Sorloth e Haaland

La Norvegia compie un passo decisivo verso il Mondiale 2026, superando 4-1 l’Estonia dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0. La squadra di Ståle Solbakken ha dilagato nella ripresa, trascinata dai suoi uomini più rappresentativi, in particolare Alexander Sorloth ed Erling Haaland.

Il risultato si è sbloccato al 50’, quando Sorloth ha finalizzato l’assist di Berge, aprendo una seconda frazione completamente a senso unico. Due minuti più tardi è arrivato il raddoppio, ancora di Sorloth, servito da Ryerson, che a sua volta ha poi firmato l’assist del 3-0 per Haaland. L’attaccante del Manchester City ha chiuso definitivamente la contesa al 62’, realizzando la propria doppietta personale. L’Estonia ha salvato l’onore con il gol di Saarma al 64’.

Italia, missione quasi impossibile ma ancora matematica

Con questo successo, la Norvegia non è ancora qualificata automaticamente, ma si avvicina molto al traguardo. L’Italia deve ora recuperare una differenza reti di 19 gol tra la sfida di questa sera contro la Moldova e lo scontro diretto di domenica contro gli stessi norvegesi.

La Nazionale di Gattuso conquisterebbe l’accesso diretto solo vincendo lo scontro diretto con un margine tale da annullare completamente la differenza reti. Un’impresa estremamente difficile sul piano sportivo, ma ancora teoricamente possibile secondo i numeri.

Islanda e Ungheria restano in corsa

Negli altri match di qualificazione, arriva l’importantissimo 0-2 dell’Islanda in Azerbaijan, grazie ai gol nel primo tempo di Ingason e del viola Albert Gudmundsson. Tre punti che mantengono viva la speranza almeno per un posto ai play-off, in attesa della delicata sfida tra Francia e Ucraina, quest’ultima ora agganciata al secondo posto con 7 punti.

Nel girone F, invece, l’Ungheria di Marco Rossi consolida il secondo posto con 8 punti grazie al successo per 1-0 sull’Armenia, firmato da Varga. Gli ungheresi staccano così l’Irlanda, ferma a quota 4 e attesa dal match odierno contro il Portogallo.

La notte delle qualificazioni lascia dunque aperti spiragli importanti, ma è la Norvegia a godersi la posizione più solida, forte di un attacco travolgente e sempre più vicino al grande obiettivo del 2026.