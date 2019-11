Nazionali, anche Bastos convocato con l’Angola

Nazionali, anche il difensore biancoceleste è stato convocato dalla sua Nazionale in vista degli impegni di queste prossime due settimane

Quasi tutto pronto per il match di oggi tra Lazio e Lecce. I biancocelesti scenderanno in campo alle 15:00 all’Olimpico dopo di che i Nazionali partiranno per i vari impegni con le proprie compagini.

Anche Bastos sarà impegnato con la sua Nazionale. L’angolano è stato infatti convocato dal ct Gonçalves per il doppio impegno contro Gambia e Gabon. Impegni validi per la qualificazione alla prossima edizione della Coppa d’Africa.