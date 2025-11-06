Nazionale, ecco i giovani biancocelesti convocati in azzurro: un traguardo che premia talento e crescita nel vivaio della Lazio

La Nazionale chiama 8 giovani aquile del 2011: entusiasmo e orgoglio per il settore giovanile biancoceleste che vede i suoi talenti vestirsi d’azzurro

Buonissime notizie per Lazio di oggi ma soprattutto del futuro: arrivano ben otto convocati del 2011 in Nazionale: ecco il comunicato della società biancoceleste.

NOTA CLUB – Al Centro Sportivo di Formello, la settimana prosegue nel migliore dei modi, oltre i risultati ed i primati delle squadre del Settore Giovanile, arriva la soddisfazione personale per ben otto giovani aquilotti che si vestono d’azzurro per la prima volta.

Inizia a formarsi la Nazionale Italiana Under 15 e, come di consueto, proseguono gli appuntamenti con il quarto raduno azzurro, più precisamente quello del `Centro`. Dopo la selezione del Nord andata in scena a Novarello, quella del Sud organizzata a Catanzaro e quella del Centro-Nord svoltasi a Coverciano, il quarto stage territoriale della Nazionale Under 15 del CT Enrico Battisti è fissato per giovedì 6 Novembre, presso il Centro di Preparazione Olimpica `Giulio Onesti` di Roma.

Sono 44 i giocatori chiamati dal tecnico azzurro che si affronteranno in un`amichevole a ranghi contrapposti alle ore 14:30, per poi rompere le righe.

Nella lista dei convocati spiccano ben 8 giocatori della Lazio Under 15. Rispondono alla chiamata azzurra: il portiere Matteo Bedori, i difensori Federico Casali, Alessandro Boveri e Andrea Iacomino, il centrocampista Emiliano Interlandi e gli attaccanti Nicoloas Pellegrino, Pietro Bacchi e Samuel Valence Caputo.

Le giovani aquile classe 2011, della squadra biancoceleste di Alessio Fazi, sono pronte a spiccare il volo, per la prima volta, anche con la maglia azzurra della Nazionale Italiana Under 15.”

