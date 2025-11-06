 Nazionale, ecco i giovani biancocelesti convocati in azzurro: un traguardo che premia talento e crescita nel vivaio della Lazio
Connect with us

News Settore giovanile

Nazionale, ecco i giovani biancocelesti convocati in azzurro: un traguardo che premia talento e crescita nel vivaio della Lazio

News

Inter Lazio, come sta Thuram? L'attaccante francese viaggia spedito verso una maglia da titolare contro i biancocelesti: le ultime

News

Calciomercato Lazio, Noslin tra i possibili partenti? Spunta fuori una indiscrezione in casa biancoceleste

News

Lazio, grandi spese durante il mercato invernale? Spuntano fuori nuovi grandi obiettivi

News

Lazio, Insigne arriverà? Ecco l'ultima indiscrezione su quello che sarà l'acquisto in casa biancoceleste

News

Nazionale, ecco i giovani biancocelesti convocati in azzurro: un traguardo che premia talento e crescita nel vivaio della Lazio

Lazio news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Kone Lazio Primavera
Kone Lazio Primavera

La Nazionale chiama 8 giovani aquile del 2011: entusiasmo e orgoglio per il settore giovanile biancoceleste che vede i suoi talenti vestirsi d’azzurro

Buonissime notizie per Lazio di oggi ma soprattutto del futuro: arrivano ben otto convocati del 2011 in Nazionale: ecco il comunicato della società biancoceleste.

NOTA CLUB – Al Centro Sportivo di Formello, la settimana prosegue nel migliore dei modi, oltre i risultati ed i primati delle squadre del Settore Giovanile, arriva la soddisfazione personale per ben otto giovani aquilotti che si vestono d’azzurro per la prima volta.

Inizia a formarsi la Nazionale Italiana Under 15 e, come di consueto, proseguono gli appuntamenti con il quarto raduno azzurro, più precisamente quello del `Centro`. Dopo la selezione del Nord andata in scena a Novarello, quella del Sud organizzata a Catanzaro e quella del Centro-Nord svoltasi a Coverciano, il quarto stage territoriale della Nazionale Under 15 del CT Enrico Battisti è fissato per giovedì 6 Novembre, presso il Centro di Preparazione Olimpica `Giulio Onesti` di Roma.

Sono 44 i giocatori chiamati dal tecnico azzurro che si affronteranno in un`amichevole a ranghi contrapposti alle ore 14:30, per poi rompere le righe.

Nella lista dei convocati spiccano ben 8 giocatori della Lazio Under 15. Rispondono alla chiamata azzurra: il portiere Matteo Bedori, i difensori Federico Casali, Alessandro Boveri e Andrea Iacomino, il centrocampista Emiliano Interlandi e gli attaccanti Nicoloas PellegrinoPietro Bacchi e Samuel Valence Caputo.

Le giovani aquile classe 2011, della squadra biancoceleste di Alessio Fazi, sono pronte a spiccare il volo, per la prima volta, anche con la maglia azzurra della Nazionale Italiana Under 15.”

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.