Napoli, Conte ‘avvisa’ la Lazio: «In campionato siamo lì e cerchiamo di restare sempre vicino alle posizioni di alta classifica»

Napoli, Conte ‘avvisa’ la Lazio dopo la vittoria contro la Cremonese per 2-0: ecco le sue dichiarazioni a DAZN

Reduce dal trionfo in Supercoppa Italiana, ottenuto battendo in finale il Bologna di Italiano, il Napoli è tornato a concentrarsi sul campionato. Nel pomeriggio, la formazione guidata da Antonio Conte ha regolato la Cremonese di Davide Nicola con un netto 2-0, grazie alla doppietta di Højlund che ha indirizzato la gara.

Il successo permette agli azzurri di risalire al secondo posto in classifica, in attesa di conoscere l’esito del match serale tra l’Inter di Chivu e l’Atalanta di Palladino.

Nel post partita, ai microfoni di DAZN, Antonio Conte ha analizzato la prestazione dei suoi uomini, soffermandosi sulla solidità mostrata contro la squadra grigiorossa.

PAROLE – «Festeggiamo un anno bellissimo dove abbiamo fatto qualcosa di straordinario e inaspettato. Abbiamo coronato lo scudetto con la Supercoppa in cui abbiamo battuto Milan e Bologna. È stato un anno solare molto bello e ricco di emozioni. Napoli, poi, quando vinci ti fa festeggiare in modo diverso. In campionato siamo lì e cerchiamo di restare sempre vicino alle posizioni di alta classifica. Noi in questa stagione stiamo affrontando diverse problematiche e le stiamo affrontando sempre da uomini coraggiosi»

SULLE BIG – «Per me questo è un discorso appena iniziato. Oggi per me Juventus, Milan e Inter per struttura, monte ingaggi e seconde squadre sono di livello diverso. Ogni volta che vince qualcuno che non tra queste tre è un qualcosa di straordinario»

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI CONTE SU CALCIONEWS24