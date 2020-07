Napoli, altro che turnover: prove generali per il Barcellona. Marusic favorito a sinistra

Altro che turnover, il Napoli si schiera in formazione-tipo e fa le prove generali per il Barcellona. Lazio, sorpresa a sinistra?

Gattuso conferma quanto dichiarato al termine di Inter-Napoli e schiera un Napoli molto simile a quello che sfiderà il Barcellona. Importante il recupero last-minute di Maksimovic, che riprenderà il posto davanti alla difesa in coppia con Koulibaly, con Di Lorenzo nel consueto ruolo di terzino destro e Mario Rui sull’altra corsia, in porta ci sarà Meret. A centrocampo Zielinski, Demme e Fabian Ruiz, con Allan pronto a subentrare. In avanti Mertens torna dalla squalifica e completerà il tridente “sarriano” con Callejon e Insigne. Anche la Lazio vive di conferme: in porta Strakosha, in difesa Patric e Ramos con Acerbi che dovrebbe ancora stringere i denti. A centrocampo Parolo da play, Milinkovic e Luis Alberto mezzali, Lazzari a destra, mentre a sinistra Marusic è favorito su Jony, Lukaku e Djavan Anderson. In avanti Correa e Immobile.