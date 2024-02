Muller a Sky: «La Lazio ha sprecato un’occasione, non finisce qui»

Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato così dopo il match giocato contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Thomas Muller ha parlato a Sky Sport dopo Lazio-Bayern Monaco.

LE PAROLE – «E’ una sconfitta diversa da Leverkusen. Non siamo contenti del risultato, la ripresa è stata regalata a loro. Abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo, ma non abbiamo fatto gol. La vittoria della Lazio è giusta ma non è finita qui. Hanno sprecato una grande chance, giocando in superiorità hanno avuto solo un’altra occasione. Hanno preferito difendere la vittoria e vedremo come andrà tra qualche settimana. Non è terribile questa sconfitta».