Hanno Detto
Moviola Lazio Cremonese, Rocchi analizza gli episodi: «Non esiste la perfezione. Su Terracciano va cercato il tocco di mano, Pezzella? Trattenuta casuale. Protocollo rigido»
Moviola Lazio Cremonese, Rocchi analizza gli episodi del match che ha causato non poche polemiche nell’ambiente biancoceleste. Le sue parole
Intervenuto ai microfoni di Rai 2, Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, ha fatto chiarezza sugli episodi arbitrali che hanno fatto discutere nelle gare della Lazio contro Parma e Cremonese. Al centro dell’analisi il ruolo del VAR, le aspettative cresciute negli anni e la complessità di raggiungere una vera uniformità di giudizio.
IL VAR E LE ASPETTATIVE – «Il VAR è diventato un portatore di giustizia enorme nel calcio, ma oggi le aspettative sono molto più alte. La preoccupazione è quando sento parlare di VAR come se fosse la perfezione: noi non siamo perfetti e non lo saremo mai. Su 100 errori che avremmo fatto prima del VAR, oggi sono 85/90. Abuso del VAR? No, ma ci sono degli errori».
TERRACCIANO-NOSLIN E L’UNIFORMITÀ – «Si tratta di cercare il tocco di mano: quello inferiore non è punibile. Capisco quello che dice Pellegrini, ma l’uniformità è molto difficile, se non impossibile, perché arbitri e VAR sono persone con sensibilità diverse. Cerchiamo coerenza, ma restando decisioni soggettive possono esserci discrepanze».
PEZZELLA-GUENDOUZI E IL FUORIGIOCO DA RIMESSA – «Su un’azione promettente, se c’è vantaggio, non si ammonisce. La trattenuta ai capelli mi sembra casuale: se fosse volontaria sarebbe espulsione. Il fuorigioco da rimessa è un errore, una svista, ma purtroppo capita».
ESPULSIONI E LINEA DI SEVERITÀ – «Non si può evitare un’espulsione perché c’è già inferiorità numerica. Si può valutare se non sia comportamento violento. Su interventi come quello di Zaccagni chiediamo massima severità: quando si perde il possesso diventano pericolosi».
PROTOCOLLO VAR – «È rigido ed è uguale a sette anni fa. La decisione finale spetta all’arbitro centrale, non al VAR. Possiamo mandare al monitor, ma l’arbitro può confermare la propria scelta».
News
Parma Lazio Women, ottavi di Coppa Italia: passano ai tempi supplementari le biancocelesti! Decisiva la rete di Visentin nel primo dei due extratime
Parma Lazio Women, ottavi di Coppa Italia: passano ai tempi supplementari le biancocelesti! Decisiva la rete di Visentin nel primo...
Nuno Tavares criptico sui social dopo Lazio Cremonese. Il messaggio del terzino portoghese non passa inosservato dopo la seconda panchina consecutiva
Nuno Tavares criptico sui social dopo Lazio Cremonese. Seconda esclusione consecutiva e futuro in bilico: la storia Instagram accende i...
Lazio Cremonese, settimana da ricordare per Gila! Il difensore spagnolo prima diventa papà di due gemelle, poi festeggia un traguardo particolare con i biancocelesti
Lazio Cremonese, settimana da ricordare per Gila! Il difensore era diventato papà alla vigilia del match, mentre ieri ha ragigunto...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.