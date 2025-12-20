Hanno Detto
Moviola Lazio Cremonese, l’analisi di Marelli è chiara: «Contatto lieve su Castellanos, errore sui minuti di recupero». E sul fuorigioco da rimessa dal fondo…
Moviola Lazio Cremonese, l’analisi di Marelli sugli episodi dubbi del match negli studi di Dazn. Questo il suo pensiero sulla direzione gara di Pairetto
Nel post partita di Lazio Cremonese, Luca Marelli, commentatore tecnico arbitrale di Dazn ed ex direttore di gara, ha analizzato nel dettaglio gli episodi arbitrali più discussi della sfida.
L’attenzione si è concentrata soprattutto sull’intervento di Terracciano ai danni di Valentín Castellanos, valutato come regolare dall’arbitro Pairetto, ma anche sulla gestione complessiva della gara, in particolare sui minuti di recupero concessi nel finale. Un’analisi tecnica e puntuale, che ha chiarito diversi aspetti della direzione arbitrale.
CASTELLANOS-TERRACCIANO – «Rivedendo le immagini, si vede che entrambi i giocatori toccano il pallone. Il tocco comunque è veramente lieve, era molto difficile per l’arbitro».
GESTIONE DEL RECUPERO – «L’espulsione di Ceccherini è arrivata circa a 94:20; il gioco è ripreso a 96:20. Mancano quindi almeno un paio di minuti di recupero».
Tra gli episodi discussi e chiusi con una semplice disattenzione arbitrale, anche il fuorigioco di Castellanos sul rinvio dal fondo di Provedel, in una situazione che non permette l’infrazione. Marelli in questo caso ha raccontato un suo aneddoto spiegando come possa capitare l’annebbiamento, ma che si sia comunque rimediato.
