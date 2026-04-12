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Motta VS De Gea, scontro tra generazioni! Due portieri con numeri in crescita
Motta VS De Gea, nella partita del Franchi tra Fiorentina e Lazio andrà in scena uno scontro generazionale tra due estremi difensori molto affidabili
La sfida tra Fiorentina e Lazio non metterà di fronte soltanto due squadre in corsa per obiettivi pesanti in questa fase della stagione (nelle coppe), ma proporrà anche un confronto molto interessante tra i pali. Al Franchi, infatti, si incroceranno i destini di David De Gea ed Edoardo Motta, due portieri lontani per età, percorso e vissuto calcistico, ma accomunati da un rendimento recente di altissimo livello.
Motta VS De Gea, numeri simili!
Dalla 28ª giornata De Gea e Motta sono i due portieri con la più alta percentuale di parate: 87% per lo spagnolo e 86% per il biancoceleste. Nello stesso arco di tempo, soltanto Milinkovic-Savic e Perin hanno subito meno gol, mentre i due protagonisti della sfida del Franchi sono stati battuti appena due volte.
Numeri che spiegano bene anche il recente andamento delle rispettive squadre: nelle ultime quattro partite la Lazio è rimasta imbattuta conquistando 10 punti, mentre la Fiorentina ne ha raccolti 8. Due storie opposte, due percorsi lontanissimi, ma un presente che li mette sullo stesso piano: domani sera, in Fiorentina Lazio, molto passerà anche dalle loro mani.
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