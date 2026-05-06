Montervino: «Sarebbe romantico il ritorno di Sarri al Napoli! La squadra ha delle qualità che possono convincerlo»

L’ex giocatore Francesco Montervino ha commentato le voci che accostano Sarri alla panchina del Napoli per il post Conte

Con una stagione da concludere, in casa Lazio continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Maurizio Sarri. In queste settimane il nome dell’attuale tecnico biancoceleste è stato accostato al Napoli per il post-Conte; situazione analizzata così dall’ex giocatore Francesco Montervino ai microfoni di Maracanà, su Tmw Radio:

«Il ritorno di Sarri sarebbe romantico, è l’allenatore che è rimasto nella storia come quello che ha fatto esprimere il miglior calcio al Napoli e non ha vinto nulla. È come se tornasse qualcuno che ha lasciato qualcosa d’incompiuto. Sarebbe amato dalla piazza, e la squadra ha delle qualità che possono convincere Sarri a tornare».

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