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Montervino: «Sarebbe romantico il ritorno di Sarri al Napoli! La squadra ha delle qualità che possono convincerlo»

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4 giorni ago

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Dc Roma 15/03/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

L’ex giocatore Francesco Montervino ha commentato le voci che accostano Sarri alla panchina del Napoli per il post Conte

Con una stagione da concludere, in casa Lazio continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Maurizio Sarri. In queste settimane il nome dell’attuale tecnico biancoceleste è stato accostato al Napoli per il post-Conte; situazione analizzata così dall’ex giocatore Francesco Montervino ai microfoni di Maracanà, su Tmw Radio:

«Il ritorno di Sarri sarebbe romantico, è l’allenatore che è rimasto nella storia come quello che ha fatto esprimere il miglior calcio al Napoli e non ha vinto nulla. È come se tornasse qualcuno che ha lasciato qualcosa d’incompiuto. Sarebbe amato dalla piazza, e la squadra ha delle qualità che possono convincere Sarri a tornare».

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