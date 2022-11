Milinkovic protagonista con il Feyenoord: Sarri si affida al Sergente

Vista la squalifica per il derby, sarà Sergej Milinkovic a guidare la Lazio nella sfida in casa del Feyenoord

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il Sergente dovrà trasformare la rabbia in carica.

L’obiettivo dei biancocelesti è centrare il primo nel girone, qualificandosi così direttamente agli ottavi di finale di Europa League. Un qualcosa di importante per evitare di giocare un turno in più, sfidando squadra provenienti dalla Champions. E per farlo serve anche la classe, la fisicità e la voglia del serbo di prendersi subito una rivincita.