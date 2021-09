Milan Lazio è anche Pioli contro Sarri: sfida tra panchine

Milan Lazio sarà anche una sfida tra panchine, ossia Stefano Pioli contro Maurizio Sarri: un vero duello a distanza

L’attesa per Milan Lazio cresce di giorno in giorno. E a tre giorni da match, con il settore ospiti che sta via via riempiendosi, non ci si può dimenticare del duello a distanza tra panchine, ossia tra Sarri e Pioli.

Due tecnici che, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, hanno valorizzato molti giocatori. Il rossonero è in primis psicologo e gestore, ma è anche in grado di esaltare il talento dei suoi e ora ha davanti tre sfide: Tonali, Leao e Brahim Diaz. Discorso un po’ diverso verso per il biancoceleste. considerato un vero maestro di calcio. Fin dai tempi di Empoli ha lanciato Zielinski, Mario Rui, Elseid Hysaj e Vecino. Il mister ha poi portato sul trono Jorginho, Higuain e Mertens. Ora le nuove sfide rispondono al nome di Romero e Moro, ma anche i big della Lazio aspettano da lui quelle dritte per crescere ancora.