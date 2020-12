Milan Lazio, il Tucu vede il Diavolo e…colpisce! Tre reti decisive ai rossoneri con la Lazio

Correa vede il Milan e si accende. L’attaccante argentino della Lazio ha fatto spesso male al Milan sotto porta, una costanza rara per un calciatore abituato ad essere tanto effervescente sulla trequarti avversaria quanto poco concreto all’appuntamento con la rete. Correa ha segnato al Milan con la divisa biancoceleste il 25 novembre 2018 al minuto 94’ con un gran gol a Donnarumma utile a rimontare all’Olimpico lo svantaggio scaturito da un’autorete di Wallace. Nell’occasione finì 1-1. Il 24 aprile 2019 il Tucu si è ripetuto a Milano nelle semifinali di Coppa Italia: la sua rete a San Siro valse la finale, dove poi Correa avrebbe fatto gol anche all’Atalanta. Infine, lo scorso anno il numero 11 biancoceleste ha permesso alla Lazio di sfatare il tabù del Meazza sponda rossonera in Serie A dopo 30 lunghi anni di astinenza di vittorie contro il Diavolo in campionato. Su pregevole assist di Luis Alberto, Correa incrociò col destro battendo Donnarumma e segnando il definitivo 2-1 capitolino a Milano.