Milan, Castillejo: «Domenica sarà un battaglia, la Lazio è forte»

Il giocatore del Milan Samu Castillejo, al termine della gra contro la Spal, ha commentato il prossimo impegno contro la Lazio

La Lazio vince contro il Torino, il Milan contro la Spal. Un successo a testa che riporta fiducia e coraggio nelle due squadre in vista del big match di domenica, a San Siro. Al termine della gara con gli estensi, raggiunto dalle telecamere di Milan Tv, Samu Castillejo ha commentato il prossimo impegno coi biancocelesti: «La Lazio è una squadra molto forte, contro di loro non è mai facile. Domenica sarà una battaglia, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo odentro per vincere».