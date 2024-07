Mercato Lazio, arriva l’ANNUNCIO di Pedro sul FUTURO! Comunicazione a Lotito, nessun DUBBIO per lo spagnolo

Mercato Lazio, c’è l’annuncio di Pedro sul proprio futuro: lo spagnolo rimarrà a Formello e rispetterà il contratto al 2025

Nel corso della sua intervista a Il Tempo, Pedro ha chiuso le porte ad una sua partenza nell’attuale calciomercato Lazio:

PERMANENZA – «Mi piace stare qui, con i compagni e con i tifosi della Lazio. Questo sarà il mio ultimo anno. Non so se smetterò di giocare a calcio, ma fino a quando starò qui, darò tutto per il gruppo. Se resto non lo so, ma io vorrei stare qui fino alla fine del mio contratto».

L’INTERVISTA DI PEDRO A IL TEMPO