Mercato, Di Marzio: la Lazio torna all’attacco per Fares della SPAL

La Lazio cerca un quinto di sinistra e secondo Gianluca Di Marzio avrebbe accelerato per Fares della SPAL.

Non solo Fiorentina e Torino su Fares. L’esterno della SPAL è stato fuori dai giochi per tutta la stagione, tornando sul rettangolo verde nelle ultime sfide. Con Lazzari ha fatto per due stagioni le fortune del club ferrarese, ora è in procinto di lasciare i biancazzurri. Il francese naturalizzato algerino ha 24 anni e rientrerebbe in orbita granata solamente nel caso in cui fosse confermato il modulo 3-5-2, altrimenti con Giampaolo in panchina sfumerebbe come obiettivo dei piemontesi. Dopo l’interessamento della viola ecco dunque che per il noto esperto di calciomercato sarebbe tornata all’attacco in queste ore per portare nella Capitale il ventiquattrenne, che sarebbe il vice-Lulic della prossima stagione.