Calciomercato Lazio, interesse per Mazraoui dell’Ajax

La Lazio ha individuato l’eventuale sostituto di Marusic: Tare ha messo nel mirino Mazraoui dell’Ajax

Il PSG non molla Marusic e la Lazio si guarda intorno per un eventuale sostituto. La squadra di Inzaghi corre tanto, soprattutto sulle corsie la terali, per questo Tare ha già individuato un vero e proprio velocista per rimpiazzare il montenegrino.

Stiamo parlando di Mazraoui, giocatore dell’Ajax: 22 anni e 76 presenze distribuite tra campionato e Coppe (ha giocato anche in Champions League). Come ricorda il Corriere dello sport, il ragazzo è in scadenza nel 2022 e la prossima finestra di mercato può essere decisiva.