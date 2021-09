Sarri e la tradizione favorevole contro il Milan: i dati del Comandante

Sarri in carriera ha subito solo due sconfitte contro il Milan. Positivo anche lo score nel confronto col collega Stefano Pioli

Maurizio Sarri, nella gara di oggi della sua Lazio a San Siro, affronterà per la quindicesima volta in carriera il Milan, come riporta Tuttosport. E l’allenatore toscano ha tutta l’intenzione di migliorare il suo score già estremamente positivo. L’ex Juventus infatti nei 14 precedenti contro i rossoneri ha vinto e pareggiato 6 volte mentre le sconfitte sono soltanto due.

Saldo positivo anche negli scontri diretti contro Stefano Pioli, ex della sfida. Nei 13 precedenti Sarri ha ottenuto 6 successi, 4 pareggi e 3 sconfitte. Sarri ha vinto 3 dei 4 precedenti contro Pioli quando l’emiliano era il tecnico della Lazio, il primo con l’Empoli e gli altri due con il Napoli.