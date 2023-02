Sarri a Lazio Style Channel: «Arbitro discutibile, ottenuto il massimo. Salernitana ostica»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha analizzato nel post-partita la vittoria contro il Cluj in Conference League: le sue parole

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel al termine di Lazio–Cluj. Le sue dichiarazioni:

ARBITRAGGIO – «Abbiamo avuto a che fare con un arbitraggio perlomeno discutibile. Visto come s’è evoluta la situazione dopo pochi minuti, abbiamo tirato fuori il massimo. Non abbiamo mai rischiato di subire il pareggio, gara dispendiosa dal punto di visa fisico e tra 64 ore rigiochiamo. Immobile ha fatto un gol con un coefficiente di difficoltà non basso, non è mai facile da impattare nella maniera giusta, Bene anche gli ingressi che sono stati fatti durante la partita. La nota positiva è lo spirito con cui ha giocato la squadra, è rimasta con la testa in partita anche in inferiorità numerica e l’ha portata dalla sua, bene così».

INGRESSI – «Mario Gila? Gli ingressi sono stati tutti di buon livello. Mario è entrato anche in un moment difficile in cui c’era da riassestarsi, è entrato con la testa piena di determinazione, di applicazione ha fatto bene anche se nel finale abbiamo dovuto concedere centimetri ai loro attaccanti. L’abbraccio con Marcos Antonio? Aveva fatto anche una fase iniziale di partita di buon livello, però era l’unica soluzione che avevamo. Il ragazzo l’ha capito, è stato stupendo, ma a me dispiace sempre togliere un ragazzo dopo 13 minuti».

SALERNITANA – «Difficile preparare la partita, non sappiamo come giocheranno loro ma sappiamo con che stato d’animo giocheranno, bisognerà prepararsi già su quello che sulla tattica».