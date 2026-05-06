Matteoli e il pronostico per la finale di Coppa Italia: «L’Inter è favorita sulla Lazio, è una squadra più forte!»

Gianfranco Matteoli, ex giocatore di Inter e Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni verso la finale di Coppa Italia tra i nerazzurri e la Lazio

La finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio è ormai a un passo, e l’attesa cresce di giorno in giorno. L’incontro, che si terrà il 13 maggio all’Olimpico, si preannuncia come uno dei più intensi della stagione. Con la tensione che aumenta, i pronostici si susseguono, tra cui quello dell’ex centrocampista Gianfranco Matteoli, che ha condiviso la sua opinione sulle pagine di Tuttosport.

Intervenuto sul tema, Matteoli ha voluto fare delle riflessioni sul valore della Lazio e dell’Inter a circa una settimana dalla finale. Le sue parole:

«Precisato che lo scudetto è più che meritato, a Roma sarà una partita secca. Sulla carta direi che vinceranno i nerazzurri perché sono la squadra più forte, poi però c’è il campo dove devi conquistare il risultato. Sulla carta direi che vinceranno i nerazzurri perché sono la squadra più forte».

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