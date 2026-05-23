Arriva l’esonero, ora è libero per la Lazio

Il sipario sulla Serie A sta per calare definitivamente e in casa biancoceleste l’atmosfera è carica di attesa e malinconia. La sfida casalinga contro il Pisa non rappresenta unicamente l’ultimo impegno ufficiale di un’annata oggettivamente complessa, ma segna soprattutto il congedo definitivo di Maurizio Sarri dalla panchina capitolina.

Il ciclo del tecnico toscano si chiude fisiologicamente, lasciando al patron Claudio Lotito l’arduo compito di inaugurare un nuovo progetto tecnico che sia all’altezza delle ambizioni di una piazza esigente.

Nelle segrete stanze di Formello, il casting per individuare il degno erede è entrato prepotentemente nel vivo, trasformandosi in un autentico e frenetico valzer di profili tattici.

Le piste sondate dalla dirigenza spaziano tra figure emergenti e vecchie conoscenze del nostro campionato, nel meticoloso tentativo di trovare la giusta miscela tra sostenibilità economica ed entusiasmo ambientale.

Tra i candidati più chiacchierati degli ultimi giorni spicca il nome di Raffaele Palladino, giovane stratega capace di stupire gli addetti ai lavori per proposta offensiva e indubbia modernità di pensiero.

Parallelamente, non mancano le opzioni legate al cuore e al temperamento agonistico, come quella che porta dritto a Matias Almeyda, indimenticato combattente del centrocampo romano, oggi tecnico alla ricerca di una definitiva e prestigiosa consacrazione nel Vecchio Continente.

A chiudere questo primo e variegato elenco di papabili figura anche Fabio Pisacane, soluzione considerata più calda e attentamente monitorata dagli uomini mercato. Eppure, nonostante la concretezza e la logica di queste opzioni, il vero colpo a effetto capace di infiammare l’intero stadio Olimpico si nasconde dietro le quinte.

L’Al Ittihad lascia andare Conceicao: Lotito punta al colpo amarcord

La suggestione più dirompente e affascinante porta infatti la prestigiosa firma di Sergio Conceicao, un nome che rievoca istantaneamente la gloriosa epopea vissuta a cavallo del nuovo millennio, culminata con trofei storici.

Fino a pochissime ore fa, l’approdo del formidabile ex esterno lusitano sulla sponda laziale del Tevere era catalogato come pura e inarrivabile utopia finanziaria.

L’ostacolo principale era rappresentato dalla sua attuale avventura alla guida dell’Al Ittihad, ricchissima compagine asiatica capace di garantirgli emolumenti del tutto incompatibili con i rigidi tetti salariali romani.

L’Al Ittihad lascia andare Conceicao: Lotito punta al colpo amarcord – lazionews24.com (Youtube Milan)

Tuttavia, le spietate e imprevedibili dinamiche del calciomercato hanno improvvisamente sparigliato le carte, aprendo uno spiraglio clamoroso. Il rapporto tra l’allenatore portoghese e i vertici dirigenziali arabi sarebbe giunto a un inaspettato punto di rottura, proiettando il mister verso un probabile e imminente esonero.

A squarciare il velo su questa dirompente evoluzione è intervenuto il noto giornalista sportivo Gianluigi Longari, le cui precise rilevazioni hanno immediatamente mandato in fibrillazione l’etere capitolino.

L’esperto ha infatti delineato un quadro nitido della complessa situazione societaria asiatica, dichiarando: “Il management dell’Al Ittihad orientato a chiudere il rapporto con Sergio Conceicao in vista della prossima stagione”.

Qualora l’interruzione anticipata del vincolo dovesse materializzarsi formalmente, il portoghese si ritroverebbe svincolato.

A quel punto, il richiamo sentimentale della sua ex squadra e il fascino attrattivo della Serie A potrebbero spingerlo ad accettare un sensibile taglio dell’ingaggio, trasformando quello che era un sussurro di mercato in una travolgente realtà.