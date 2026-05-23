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Da Bergamo arriva un contratto biennale sul tavolo per Sarri: la Dea accelera per il tecnico della Lazio
L’Atalanta accende il mercato allenatori: contratto biennale proposto a Sarri, possibile opzione e ingaggio da circa 3 milioni a stagione
Il futuro di Maurizio Sarri torna a essere uno dei temi più caldi del valzer delle panchine in Serie A. Secondo quanto riportato su X da Alfredo Pedullà, la pista Atalanta avrebbe basi sempre più concrete: sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale con possibile opzione, ingaggio sui 3 milioni di euro a stagione e bonus ancora da definire.
Una proposta importante, che conferma la volontà della Dea di puntare su un profilo di alto livello per aprire un nuovo ciclo tecnico. Per Sarri sarebbe una destinazione intrigante, soprattutto per il tipo di progetto sportivo e per la possibilità di lavorare in un contesto strutturato, ambizioso e abituato a valorizzare idee di gioco forti.
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Sarri Atalanta, il nodo del progetto tecnico
Per Sarri la scelta non sarà soltanto economica. Il tecnico dovrà valutare il contesto, la rosa, le ambizioni e la possibilità di incidere realmente sulla costruzione della squadra, su di lui c’è forte anche il pressing del Napoli. L’Atalanta, dal canto suo, potrebbe offrirgli una base interessante da sviluppare, con margini di crescita e una struttura societaria solida.
Sarri Atalanta, decisione attesa sul futuro
Il nome di Sarri resta dunque al centro della scena. La proposta della Dea è un segnale chiaro, ma serviranno ulteriori passaggi per capire se l’interesse potrà trasformarsi in accordo definitivo. Il mercato allenatori entra nel vivo e la pista Atalanta è una delle più calde.
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