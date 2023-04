Inter, Marotta: «La Champions è l’obiettivo minimo»

Beppe Marotta, AD dell’Inter, ha analizzato la gara contro la Lazio nell’immediato pre-partita: le sue dichiarazioni a Sky

«Sia questa partita, che la semifinale di Champions League sono importanti, siamo l’Inter e dobbiamo tenere alta l’asticella. Il traguardo minimo è partecipare alla prossima Champions. Gli introiti? La nostra pianificazione equivale alla sostenibilità e non dipende dall’incremento dei ricavi, bisogna dare un’analisi generale. Tutte le società sono in perdita e quindi dobbiamo limitarla a fine stagione. Va di pari passo con l’obiettivo sportivo. Oggi siamo a tre quarti della stagione, per noi positiva, salvo la partecipazione allo Scudetto che ci deve sempre vedere protagonisti. Molte squadre però sono rimaste tagliate fuori da tempo per merito del Napoli. Siamo però molto avanti in Champions League, aldilà delle aspettative, e anche in Coppa Italia. L’analisi sarà fatta a fine stagione, ma potremo farla su tutto e questo è positivo. Lukaku? Ha dalla sua skills importanti, è innamorato della società e questo va a suo favore. Il giocatore però non è nostro, il 30 giugno tornerà al Chelsea e noi valuteremo a fine stagione. Dobbiamo sottolineare la sua personalità».