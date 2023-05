Marcos Antonio: «Sto lavorando molto per aiutare la Lazio. La muscolatura...»

Marcos Antonio, il giocatore biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine di Lazio-Sassuolo

Uno dei protagonisti della serata vittoriosa contro il Sassuolo, è stato Marcos Antonio, il quale è stato l’artefice del gol di Felipe Anderson che ha portato in vantaggio la Lazio. Il giocatore ha rilasciato al termine del match queste parole a Dazn

PAROLE – Sono sempre pronto per aiutare, per me è troppo importante. Quanto sto cambiando? Troppo, sono felice perché cerco sempre di crescere e lavoro molto per essere pronto per aiutare la Lazio. Sto cercando di far crescere la mia muscolatura, sono troppo felice. Milan? Vediamo cosa succede, sono sempre pronto per aiutare. Abbiamo fatto una grande partita, voglio di fare di più, la prima cosa è aiutare la Lazio