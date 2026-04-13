Mandragora nel post partita: «Un grande passo verso la salvezza! Ma ancora c’è tanto da fare e…»

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato nel post partita del match della 32a giornata contro la Lazio

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato nel post partita del match valido per la 32a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

VITTORIA E SALVEZZA – «Sì, sicuramente come ha detto Robin è un grande passo, un mattone importante che abbiamo aggiunto ad un’annata particolare, che non è partita bene e stiamo cercando di risollevarla quanto più possibile. Adesso però dobbiamo archiviare questa partita».

TIFOSI – «Giovedì abbiamo subito una brutta sconfitta al Palace e davanti alla nostra gente, forse con un pizzico di fiducia e di entusiasmo, possiamo fare qualcosa di importante. Noi all’interno cerchiamo di crederci quanto più possibile. Voglio fare un appello a tutti i nostri tifosi che dall’inizio ad ora sono stati sempre con noi; giustamente qualche volta hanno avuto qualcosa da ridire perché le nostre prestazioni sono state brutte delle volte e li capiamo, ma giovedì abbiamo bisogno di loro perché vogliamo crederci ancora».

CONDIZIONI – «Alla fine ho lottato un po’ contro me stesso perché la tendinite lì mi dà un po’ di fastidio, soprattutto alla lunga, però volevo restare ovviamente il più possibile in campo. Però poi è entrato Luis, a cui voglio fare veramente un grande complimento per come è entrato e per come sta facendo in queste settimane con noi. Ha fatto anche oggi molto, molto bene e quindi sono contento che quando esco, ovviamente, entra un altro che ci fa bene, che ci dà entusiasmo e poi cerco di dare il mio anche in panchina».

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