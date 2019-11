Mandelli: «Immobile? In Nazionale non riesce ad esprimersi come con la Lazio»

Mandelli, l’ex biancoceleste ha espresso il suo pensiero su Ciro Immobile e sulla differenza tra le sue prestazioni in campionato e in Nazionale

Paolo Mandelli, ex giocatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per dire la sua su Ciro Immobile.

«Immobile è un giocatore che fa gol, che sa dialogare, attacca la profondità. La differenza la sta facendo la testa. Acquisto? In quel momento è stato giusto che la Lazio l’abbia pagato quella cifra, in virtù di quello che ha fatto quella cifra è ben spesa. A certi livelli, la differenza la fanno i particolari, lo step in più te lo fa fare l’ambiente in cui ti trovi, la motivazione. Nazionale? È duttile, può adattarsi bene a qualsiasi gioco. Ovviamente, tra i biancocelesti, si sente più a suo agio, i meccanismi sono ormai rodati. In Nazionale non riesce ad esprimersi allo stesso modo. Oltre a far gol, fa reparto, fa giocare la squadra, abbiamo visto l’assist che ha fatto col Lecce l’altra domenica, è di qualità. Nel tempo, ha alzato il suo livello. Cataldi erede di Leiva? È partito come mezz’ala, ma col passare degli anni può avere la maturità per interpretare quel ruolo, abbinando anche la qualità che lui ha».

