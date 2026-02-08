Hanno Detto
Maldini nel pre partita: «Prime impressioni? Sono super positive, mi sono trovato subito bene!»
Maldini attaccante della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 24a giornata contro la Juventus di Luciano Spalletti
Maldini, attaccante della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 24a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Juventus. Le sue parole rilasciate per DAZN:
MOTIVAZIONI E MERCATO – «Arrivo sicuramente molto motivato e positivo. Durante queste settimane sono uscite tante notizie però alla fine, diciamo che la prima è sempre stata la Lazio, quindi sono contento di essere qua».
SFIDA A BREMER – «Vediamo, vediamo questa sera. Proverò qualcosa… ho studiato qualcosa forse. Vediamo, vediamo».
AMBIENTE E CONTINUITÀ – «Speriamo. No, le sensazioni sono super positive. Mi son trovato subito bene sia coi compagni che col modo di giocare, quindi speriamo di dare, diciamo continuità e di lavorare sodo».
