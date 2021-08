Maistro in prestito all’Ascoli, è ufficiale: il comunicato del club

Calciomercato Lazio, definiti i dettagli per il prestito di Maistro all’Ascoli: il centrocampista giocherà in Serie B

Anche Fabio Maistro è ai saluti. Il giovane centrocampista della Lazio giocherà in Serie B con la maglia dell’Ascoli: come Cicerelli e Casasola, anche lui si accasa in prestito. Si fanno roventi questi minuti finali di calciomercato, con la società biancoceleste che cerca di piazzare più esuberi possibili.

«L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dalla S.S. Lazio a titolo temporaneo con opzione le prestazioni sportive di Fabio Maistro. Nato il 5 aprile 1998 a Rovigo, Maistro è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina; ha vestito in Serie C le maglie di Gavorrano e Rieti, club quest’ultimo con cui si mette in mostra nella s.s. 2018/19 collezionando 37 presenze, 5 gol e 2 assist. L’anno seguente approda in Serie B a Salerno: con la maglia granata scende in campo 35 volte, mettendo a segno 2 gol. Nell’ultima stagione col Pescara in 30 presenze fra Campionato e Coppa ha realizzato 4 gol e 1 assist. L’Ascoli Calcio accoglie con soddisfazione l’approdo in bianconero di Fabio Maistro».