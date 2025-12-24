Hanno Detto
Luis Alberto: «Tornerei esclusivamente per Sarri. Lotito? Uno dei motivi del mio addio. Su Immobile e Milinkovic bis dico una cosa…»
Luis Alberto in una lunga intervista a Fanpage parla del suo possibile ritorno in biancoceleste. Una esperienza che sarà fatta solo in un caso
Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, Luis Alberto non chiude le porte ad un ritorno alla Lazio, ma solo in un caso.
LOTITO – «Sì, è uno dei motivi del mio addio. Ho litigato tante volte con lui. Lo conosciamo tutti, sappiamo com’è. Fortunatamente non è più il mio presidente. Non c’è nessun rapporto d’amicizia e non ci sentiamo più».
TORNEREBBE PER SARRI – «Sì, ma mi deve chiamare Sarri».
RITORNO CON SERGEJ E IMMOBILE- «La vedo difficile tornare dopo il nostro addio. Ma non si sa mai».
