Coronavirus, Luciano Nobili: «In arrivo nuovo DPCM per fermare il calcio»

Il deputato di Italia Viva Luciano Nobili ha rivelato una notizia importante per le sorti della Serie A: in arrivo un nuovo DPCM

La Serie A sta vivendo momenti di incertezza: il futuro del campionato è in bilico tra la ripresa e l’annullamento della stagione. Intanto oggi è arrivata la notizia che da domani le squadre potranno allenarsi singolarmente nei centri sportivi.

A distruggere le speranze di tutti i calciofili, ci ha pensato Luciano Nobili (deputato Italia Viva ndr) con le sue dichiarazioni su Twitter: «Pare sia in preparazione l’ennesimo DPCM per bloccare in maniera definitiva il calcio. Nonostante le regioni abbiano dato ok ad allenamenti e parere unanime di Federcalcio, Lega, AssoCalciatori per ripartenza. Sarebbe l’ennesima violenza al Parlamento e all’autonomia dello sport».