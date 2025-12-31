Calciomercato
Lucca Lazio, Marchetti svela: «Si è anche parlato di un possibile scambio con Castellanos ma…»
Il futuro di Lucca continua a essere uno dei temi più discussi in casa Napoli. L’attaccante è finito anche nel mirino della Lazio e, sulla situazione, è intervenuto Luca Marchetti durante il suo intervento a Radio Marte, offrendo un quadro più chiaro sulle possibili evoluzioni.
PAROLE – «Sono diverse le squadre che hanno necessità di un centravanti e che si informate per Lucca, che col ritorno a disposizione di Lukaku vedrà ulteriormente diminuire le possibilità di vedere il campo. Io lo terrei, visto che è uno degli attaccanti più cercati in questo momento.
In passato si è anche parlato di un possibile scambio con il biancoceleste Taty Castellanos, ma l’ex Udinese non sembra convinto della destinazione».
