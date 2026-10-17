Lotito cerca nuovi sponsor per evitare il blocco del mercato: Joma in corsa per le maglie

Lazio, la protesta dei tifosi pesa sugli incassi della società. Lotito lavora per trovare nuove risorse economiche, mentre prende quota l’ipotesi Joma come prossimo sponsor tecnico al posto di Mizuno

La Lazio continua a vivere una situazione particolare, con risultati sportivi estremamente positivi che contrastano con le difficoltà economiche legate alla contestazione della tifoseria. Nonostante il primo posto in classifica, la società biancoceleste deve fare i conti con una significativa riduzione degli introiti provenienti dallo stadio, una circostanza che potrebbe avere conseguenze anche sulle prossime operazioni di mercato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito sarebbe impegnato nella ricerca di nuovi accordi commerciali per rafforzare la liquidità del club. Tra le possibilità al vaglio ci sarebbe anche un cambiamento dello sponsor tecnico: Joma potrebbe infatti subentrare a Mizuno a partire dalla prossima stagione.

Lazio, la protesta dei tifosi incide sugli incassi: il problema per Lotito

La distanza tra i risultati ottenuti sul terreno di gioco e il rapporto tra una parte della tifoseria e la proprietà continua a rappresentare uno degli aspetti più delicati della stagione biancoceleste.

La squadra di Gennaro Gattuso occupa la vetta della classifica, ma il rendimento sportivo non ha determinato un ritorno significativo degli spettatori all’Olimpico.

In occasione dell’ultima partita casalinga contro il Monza, sugli spalti erano presenti poco più di 10.000 spettatori, un’affluenza particolarmente contenuta considerando il momento positivo della squadra. Uno scenario che contrasta con la partecipazione dei sostenitori alle trasferte: per la sfida contro la Juventus, infatti, sono attesi circa 2.000 tifosi biancocelesti nel settore ospiti dell’Allianz Stadium.

La contestazione nei confronti della società, dunque, prosegue indipendentemente dai risultati della formazione di Gattuso. Per il club, però, la questione non riguarda soltanto il clima attorno alla squadra. La diminuzione delle presenze allo stadio comporta anche minori ricavi da biglietteria, con conseguenze sulla disponibilità finanziaria della società.

Lazio, nuovi sponsor per aumentare la liquidità: il rischio sul mercato di gennaio

La ricerca di nuove entrate rappresenta una delle priorità della dirigenza biancoceleste. La riduzione degli incassi registrata a partire dalla fine di gennaio 2026, insieme alla flessione degli abbonamenti, avrebbe inciso negativamente sui flussi di cassa della società.

Per questa ragione Lotito starebbe cercando nuovi partner commerciali, con l’obiettivo di compensare almeno parzialmente le risorse economiche venute meno attraverso la vendita dei biglietti. La questione assume particolare importanza anche in vista della prossima sessione invernale di calciomercato.

In assenza di un rafforzamento della liquidità, infatti, la Lazio potrebbe andare incontro a un nuovo blocco totale del mercato a gennaio, uno scenario che la società punta a scongiurare attraverso l’individuazione di ulteriori fonti di ricavo. Sul fronte degli adempimenti economico-finanziari, il club avrebbe già trasmesso alla Commissione di controllo il bilancio relativo al mese di giugno, mentre resterebbe ancora da presentare la documentazione riguardante settembre.

Per quest’ultimo passaggio, la scadenza prevista è fissata a novembre. La ricerca di sponsorizzazioni si inserisce quindi in una fase particolarmente importante per la programmazione economica della società, chiamata a conciliare le necessità finanziarie con le ambizioni sportive.

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Lazio, Joma possibile nuovo sponsor tecnico: Mizuno verso la scadenza

Tra le opportunità commerciali che la Lazio starebbe valutando figura anche quella relativa al futuro fornitore delle divise da gioco. L’attuale contratto con Mizuno arriverà a scadenza nel giugno 2027, aprendo la possibilità di un cambiamento a partire dalla stagione 2027/28.

In questo contesto sarebbe emerso il nome di Joma, azienda spagnola specializzata nell’abbigliamento sportivo, come possibile nuovo partner tecnico del club biancoceleste. Si tratta, al momento, di un’ipotesi e non di un accordo già definito.

Non troverebbero invece conferma le indiscrezioni relative a un possibile interessamento di Adidas, marchio che era stato accostato alla società capitolina. Un eventuale accordo con Joma potrebbe rappresentare un tassello della strategia commerciale attraverso la quale Lotito intende rafforzare le entrate societarie.

Naturalmente, l’impatto economico di una nuova sponsorizzazione dipenderebbe dalle condizioni contrattuali, che allo stato attuale non risultano definite.

Lazio, Lotito tra risultati sportivi e difficoltà finanziarie: mesi decisivi per il club

Il momento attraversato dalla Lazio presenta due situazioni profondamente differenti. Da una parte c’è una squadra capace di conquistare 16 punti nelle prime sei giornate di Serie A, stabilendo il miglior avvio di campionato della propria storia e alimentando l’entusiasmo per il lavoro di Gattuso.

Dall’altra rimangono le difficoltà nel rapporto tra la proprietà e una parte consistente della tifoseria, con ripercussioni concrete sugli introiti dello stadio. Lotito si trova così davanti alla necessità di individuare soluzioni economiche che consentano alla società di mantenere un’adeguata operatività anche nelle prossime finestre di mercato.

La possibile apertura a Joma, insieme alla ricerca di ulteriori sponsorizzazioni, testimonia la volontà di intervenire sul versante commerciale.

I prossimi mesi saranno importanti per comprendere se queste iniziative riusciranno a tradursi in nuove risorse e, soprattutto, se la Lazio potrà affrontare il mercato di gennaio senza ulteriori limitazioni. Nel frattempo, la squadra continuerà a cercare risultati sul campo, mentre la dirigenza sarà chiamata a gestire una fase economica che potrebbe incidere