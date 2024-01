Lippi sulla Supercoppa: «Perchè si gioca in Arabia? Pagano per vedere i nostri giocatori e vogliono il calcio italiano»

Lippi, l’ex ct dell’Italia si è espresso riguardo al Supercoppa che prenderà il via giovedì, ecco cos ha detto l’ex tecnico

In occasione del Premio Maestrelli, ai microfoni dei cronisti presenti Marcello Lippi si è espresso sulla Supercoppa Italiana che vedrà in scena anche la Lazio

PAROLE – Che effetto fa giocarla in Arabia? Le ho fatte sempre tutte lontano dall’Italia. Succede perché questi paesi vogliono il calcio italiano, vogliono vedere i campioni italiani e pagano tanti soldi per vedere questi giocatori. È l’unico motivo, non ce ne sono altri. Chi la vincerà? La possono vincere tutte le squadre