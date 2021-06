Lega Serie A, che omaggio a Milinkovic: «Nessuno meglio di lui»

La Lega Serie A omaggia Sergej Milinkovic tramite i suoi canali social per i 4 gol messi a segno su calcio di punizione

Stagione strepitosa per Sergej Milinkovic, eletto dai tifosi della Lazio come Player Of The Year, battendo in finale Ciro Immobile. Per lui 9 assist e 7 gol in campionato, di cui 4 da calcio piazzato, nessuno come il Sergente.

La Lega Serie A ha omaggiato il centrocampista sui suoi canali social.