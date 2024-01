Lazio Women Ravenna, mister Grassadonia ha svelato l’undici ufficiale della sua squadra: ecco la formazione biancoceleste

Altro impegno per la Lazio Women, che scende in campo oggi alle 14.30 per affrontare il Ravenna al Fersini.

#LazioWomen in campo alle 14:30 al Fersini contro il Ravenna La formazione 👇 pic.twitter.com/6VOndTEPEF — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 21, 2024

LAZIO WOMEN (4-3-1-2):Â Guidi; Pittaccio, Mancuso, Falloni, Gothberg; Castiello, Eriksen, Adami; Moraca; Gomes, Popadinova.

A disp.:Â Fierro, Natalucci, Palombi, Kuenrath, Colombo, Varriale, Giuliano, Proietti, Visentin.

All.:Â Gianluca Grassadonia

RAVENNA WOMEN (4-3-1-2):Â Martinoli; Croin, Tugnoli, Greppi, Mele; Puntoni, Petralia, Fancellu; Georgiou; De Matteis, Lattanzio.

A disp.:Â Pignagnoli, Quercioli, Tengattini, Campi, Ventura, Papaleo, Costantini, Catalano, Diversi.Â

All.:Â Elena proseripio Marchetti