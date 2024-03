Lazio Women: rapina e minaccia con pistola ai danni di una calciatrice

Episodio bruttissimo per la calciatrice della Lazio Women, che è stata rapinata e minacciata con tanto di pistola

Situazione bruttissima quella che ha coinvolto, nella giornata di ieri, la calciatrice della Lazio Women, Evdokia Popadinova. La ragazza, sui suoi profili social, ha infatti rivelato di aver subito una rapina a mano armata.

IL MESSAGGIO – «Non mi sono mai sentita cosi in pericolo in vita mia, ed ho vissuto anche in America. Le persone pazze sono ovunque, ma in Italia mi era già capitato di essere derubata, a Napoli».