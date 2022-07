Lazio Women, Ohrstrom passa alla Roma femminile

L’estremo difensore Ohrstrom è passata dalla Lazio Women alla Roma femminile: ecco i dettagli della trattativa

L’estremo difensore Ohrstrom è passata dalla Lazio Women alla Roma femminile. A confermarlo è stato il club giallorosso con un comunicato:

«L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Stephanie Ohrstrom. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2024. Stephanie Ohrstrom è un portiere di grande esperienza, da 12 anni in Italia, ha raccolto 220 presenze in Serie A».

E sono arrivate anche le prime dichiarazioni della calciatrice: «La Roma è un club che ho sempre apprezzato, in queste stagioni ha lavorato bene e la squadra ha espresso il calcio più bello della Serie A. Per tutti questi motivi sono davvero felice di entrare a far parte di questo gruppo. Il mio obiettivo è quello di dare sempre il massimo, facendomi trovare pronta in ogni occasione e spero di vincere un trofeo con questa squadra».