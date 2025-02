Lazio Women Inter, pari e spettacolo, Piemonte super cala il poker! – VIDEO

Una super Piemonte grande protagonista del pareggio di Lazio Women Inter. Biancocelesti che partono male – 2-0 in meno di 10 minuti – ma all’ora di gioco si scatena la bomber di Ravenna: due gol al 62′ e 64′. Risultato in parità ma di nuovo neroazzurre avanti con Magull e Merlo. Finita? Assolutamente no, perchè l’attaccante biancoceleste ne fa altri due nel finale che valgono il pari finale – 4-4 – con il personalissimo poker.

✨ MARTINA PIEMONTE, SIMPLY FANTASTIC!



Four goals for the Lazio striker to save a 4-4 against Inter, after being 2-0 and 4-2 down!



Watch live for free on DAZN ▶️ https://t.co/dIfKpURfZv



Available in selected territories. #SerieAFemminile pic.twitter.com/NCuvIdvfCl