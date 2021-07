Nuovo acquisto per la Lazio Women di Carolina Morace: ecco Fordos, che si è presentata con le sue prime parole da biancoceleste

Nuovo acquisto per la Lazio Women di Carolina Morace: ecco Fordos, difensore ungherese,che si è presentata con le sue prime parole da biancoceleste

«Oggi sto intraprendendo un nuovo viaggio con la Lazio. Sono grata per questa opportunità e non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione! Grazie mille a ai miei agenti e a MdR Sports Group per aver realizzato questo sogno e per aver gentilmente accolto me e la mia famiglia in Italia, mi sento già a casa!», queste le sue dichiarazioni, a corredo di un post Instagram.