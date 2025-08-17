Lazio Women, tutti i dettagli sull’ultima amichevole programmata nel preseason per le ragazze di Grassadonia

Lazio Women, la Fiorentina sarà l’ultima avversaria di questo preseason delle biancocelesti: le ultime sulle biancocelesti

Ultimo test prima dell’inizio della nuova stagione per la Lazio Women di Grassadonia, che questa sera affronta la Fiorentina in un’amichevole trasmessa in diretta sui canali ufficiali del Club. I tifosi potranno seguire l’incontro gratuitamente su sslazio.it, sull’app ufficiale S.S. Lazio, su Lazio Style Channel e ascoltare la radiocronaca su Lazio Style Radio.

L’appuntamento è fissato per le 21:00, con telecronaca disponibile sia sul sito sia sul canale televisivo, mentre la radio accompagnerà gli ascoltatori fino al termine della partita e al post-gara. L’iniziativa conferma l’impegno della società nel rendere accessibili contenuti esclusivi e gratuiti ai tifosi, rafforzando il legame tra squadra e appassionati. Come sottolineato dalla società, «tutti potranno seguire live l’amichevole odierna contro la Fiorentina», garantendo un’esperienza completa anche a chi non può essere presente sugli spalti.

Questa amichevole rappresenta l’ultimo banco di prova prima dell’avvio ufficiale del campionato, utile per testare schemi, strategie e inserire nuovi giocatori nel contesto di squadra. La Lazio Women, guidata da Grassadonia, punta a consolidare il proprio gioco e a prepararsi al meglio per affrontare la stagione con competitività e determinazione.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio della Media Company della Lazio, che nella pre-season ha trasmesso oltre 100 ore di contenuti live in 30 giorni, raggiungendo oltre 300.000 connessioni complessive. Il Club ha anche registrato una crescita significativa delle proprie piattaforme digitali: +32% di utenti registrati su sito e app ufficiali, +22% di account raggiunti su Instagram, +60% di visualizzazioni nette su Facebook e +3,4% di engagement su X (ex Twitter).

L’obiettivo resta la valorizzazione del brand Lazio in Italia e all’estero, attraverso contenuti esclusivi e gratuiti, che rafforzano la vicinanza con i tifosi e posizionano la S.S. Lazio in una dimensione mediatica innovativa.