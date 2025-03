Lazio Women, Goldoni continua la grande stagione di Serie A

Lazio Women, continua a stupire Goldoni con le sue prestazioni! La disamina sull’ultima sfida della centrocampista biancoceleste

Lazio Women, la stagione di Eleonora Goldoni continua a stupire molto i propri tifosi e quelli delle squadre avversarie, atterriti dalle recenti prestazioni sempre più propositive da parte della centrocampista classe ’96. Su di lei si è espressa anche la pagina social Talentessa, che ha effettuato una precisa disamina della condotta della biancoceleste nell’ultima sfida di Serie A femminile:

«Gol decisivo allo scadere del primo tempo. Goldoni, centrocampista offensiva abilissima negli inserimenti , ha colpito proprio allo scadere del primo tempo. Al 45′, con un tempismo perfetto, si è inserita in area su assist di Clarisse Le Bihan e ha insaccato il pallone del raddoppio biancoceleste . Questo gol, arrivato pochi minuti dopo la prima rete di Le Bihan, ha gelato le speranze del Sassuolo e mandato la Lazio negli spogliatoi sul 2-0. La rete di Goldoni è stata determinante: ha dato tranquillità alla squadra e indirizzato la partita, confermando la sua fama di giocatrice decisiva nei momenti chiave. In campo Eleonora ha mostrato grinta da vendere. Dal primo all’ultimo minuto, non ha mai smesso di correre, pressare e lottare su ogni pallone, trasmettendo energia alle compagne».

«Ogni contrasto la vedeva protagonista, pronta a sacrificarsi per la squadra e a ripiegare quando necessario. La numero 25 biancoceleste è rimasta in campo per tutti i 90 minuti, segno della fiducia del mister e della sua eccellente condizione fisica . La sua presenza costante a centrocampo ha dato equilibrio alla Lazio, incarnando spirito di sacrificio e leadership silenziosa ma efficace. Sebbene ufficialmente l’MVP a Le Bihan, la prestazione di Goldoni è stata allo stesso livello. In termini di numeri e impatto, Goldoni ha eguagliato la compagna francese: entrambe hanno trovato la via del gol e trascinato la squadra . Il rating SofaScore di Eleonora è risultato alla pari con quello di Le Bihan, a dimostrazione di quanto sia stata incisiva la sua gara. Pur senza il trofeo simbolico di MVP, Goldoni ha giocato da vera protagonista, meritando gli applausi dei tifosi e delle compagne. La sua performance grintosa e decisiva conferma il valore che porta in questa squadra: una guerriera capace di fare la differenza quando conta davvero».