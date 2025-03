Lazio Viktoria Plzen, Patric carica i tifosi per il ritorno

Lazio Viktoria Plzen, il difensore spagnolo carica l’ambiente in vista della gara di ritorno con la formazione ceca di Europa League

Archiviata la partita di Plzen che ha permesso alla Lazio di regalarsi una magica notte europea, per la squadra biancoceleste è già tempo di proiettarsi alla sfida interna con l’Udinese con l’obiettivo di confermarsi dopo il successo con il Milan. Il match di ritorno però non attende, e in particolare non deve regalare sorprese in negativo per i tifosi biancocelesti in ottica qualificazione. Lo sa bene Patric che proprio per questo, carica l’ambiente in vista della sfida dell’Olimpico con un post social