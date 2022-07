Lazio-Triestina, Gila convince: lo spagnolo è più di un’alternativa

Mario Gila è stato autore di un’ottima prestazione nel secondo tempo contro la Triestina: lo spagnolo sembra più di un’alternativa

Nella Lazio che ieri ha battuto 3-1 la Triestina in amichevole è spiccato l’ottimo secondo tempo di Mario Gila. Lo spagnolo ex Real Madrid, in coppia con Casale, ha dimostrato ottima padronanza tecnica nel palleggio da dietro guidando molto bene le uscite della sfera.

Qualità molto apprezzata da Sarri: la prima impostazione resta fondamentale per lo sviluppo del suo calcio. Per questo Gila, come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe rappresentare più di un’alternativa: l’impatto è stato buono.