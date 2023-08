Lazio, terminati i test all’Isokinetic per Kamada. I dettagli. Il giapponese uscendo ha firmato autografi ai tifosi presenti

Terminati i test all’Isokinetic per Kamada. Come riportano i canali ufficiali della Lazio il giocatore ha fatto questa mattina le visite mediche e i test fisici che sono stati l’ultimo step prima della firma al contratto una volta a Formello e poi potrà iniziare ufficialmente la sua avventura in biancoceleste quando si unirà ai suoi nuovi compagni. Di seguito il tweet della società: