Lazio, si studiano alternative in attacco: idea Bastos?

La Lazio si prepara per il Milan e Inzaghi fa i conti con gli assenti: out Immobile e Caicedo, idea Bastos avanzato?

Una vera e propria emergenza davanti. Inzaghi dovrà fare i conti con le squalifiche di Immobile e Caicedo e gli infortuni di Adekanye e Raul Moro: contro il Milan, la formazione sarà un vero e proprio rebus.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico insieme al vice Farris, sta studiando tutte le alternative possibili, tra cui spostare in avanti uno tra Luis Alberto e Milinkovic, accanto a Correa, sperando nel recupero a centrocampo almeno di Cataldi. Secondo il quotidiano, inoltre, si starebbe facendo largo l’idea di provare Bastos in una posizione più avanzata: corsa e tiro sono dalla sua e chissà che non si riscopra centravanti…