Lazio, Strakosha: «Noi siamo forti e i tifosi sono indescrivibili!»

La Lazio a Spazio900. La squadra si è ritrovata per la cena di Natale, tra i presenti anche Thomas Strakosha

Una valanga di interventi questa sera, durante la cena di Natale a Spazio900. Tra i tanti anche quello di Strakosha, ai microfoni di Lazio Style Channel: «Il mio look? Mi sono addormetato, veramente, perchè siamo tornati tardi. Meno male che mi sono svegliato in tempo! Non si parla delle mie parate? Ognuno dà il suo in questa squadra, tutti hanno merito, dai magazzinieri ai fisioterapisti. Non voglio meriti speciali, perchè se no non fare questo. Io sto lassù con la mia squadra, al terzo posto. Non mi interessa quel che dicono».

«Ieri non eravamo noi nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo mostrato più carattere di tante partite, non ricordo imprese del genere in tanti anni. Ogni volta mostriamo qualcosa di nuovo. Siamo forti, non molliamo fino all’ultimo. Vedere i tifosi così è indescrivibile, un piacere, spesso abbiamo lottato per traguardi importanti che non abbiamo raggiunto, ma adesso vogliamo goderci momento per momento. La barba? L’ho fatta crescere per cambiare, perchè non andava tanto bene.

Auguro a tutti i tifosi della Lazio un Buon Natale».