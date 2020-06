Lazio, Inzaghi blinda la squadra partendo dalla difesa

Lazio, Inzaghi rafforza la difesa chiedendo più compattezza: è già il reparto più forte della Serie A con sole 23 reti incassate

Inzaghi blinda la Lazio. Il tecnico, in questo precampionato, sta modificando l’assetto della sua squadra cercando di potenziare la difesa, il reparto più solido dell’intera Serie A. Il duro lavoro e le vecchie consapevolezze hanno scandito il percorso di crescita del pacchetto che vanta solo 23 reti incassate in 26 uscite stagionali.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’allenatore vorrebbe un maggior apporto da parte degli esterni di centrocampo, confidando anche sulla condizione ritrovata di Lucas Leiva, vero e proprio scudo per la squadra. Proprio come la Lazio del ’74, guidata da Maestrelli, Inzaghi vuole mantenere la vocazione prettamente offensiva partendo da una difesa granitica.