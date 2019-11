Lazio, Immobile è il giocatore più veloce a raggiungere i 100 gol

Ciro Immobile segna il suo gol numero 100: l’attaccante della Lazio ha sorpreso Donnarumma colpendo la palla di testa

Sono 100 per Ciro Immobile! Il numero 17 raggiunge la terza cifra tra le mura di San Siro: la Scala del calcio offre il palco migliore al giocatore del momento.

Il centravanti della Lazio ha spiazzato Donnarumma insaccando la palla in rete sugli sviluppi di un cross perfetto di Lazzari; già nei minuti precedenti aveva trovato la traversa, dopo uno scambio fantasioso con Luis Alberto.

Come riportato da Lazio Page, Immobile è il giocatore della storia della Lazio a raggiungere quota 100 (no, niente a che vedere con la pensione, anzi!): 1169 giorni.

Di seguito, la classifica



1169 Immobile

1334 Signori

1960 Chinaglia

2226 Piola

2600 Rocchi

3025 Giordano