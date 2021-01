Lazio, si scalda Muriqi: la Coppa Italia per mettersi in mostra

Vedat Muriqi beneficerà di una chance in Coppa Italia contro il Parma. Il Tucu Correa avrà l’occasione di mettere qualche minuto nelle gambe, mentre Ciro Immobile partirà come al solito titolare senza rifiatare neppure in Coppa. Felipe Caicedo viene da 4 gare da titolare ed è probabile che possa partire dalla panchina. Il kosovaro ex Fenerbahce cercherà quantomeno di calciare in porta, fondamentale che non gli è mai riuscito in stagione. Per adesso il solo tiro in porta di Muriqi è andato in scena a San Siro col Milan, con il tacco su calcio d’angolo. Inzaghi gli concederà minutaggio per cominciare ad incidere e tentare di sbloccarsi.