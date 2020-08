Lazio, si conclude la prima seduta stagionale a Formello

A Formello la Lazio ha effettuato la prima seduta d’allenamento della stagione.

La Lazio è tornata ad allenarsi oggi sul terreno di gioco di Formello. Dopo 20 giorni di riposo per i biancocelesti è il momento di mettersi al lavoro in vista della prossima stagione. L’organico a disposizione di mister Inzaghi non è ancora al completo, assentiAdamonis, Acerbi, Patric, Leiva, Cataldi, Lulic, Adekanye, Correa e il neoacquisto Gonzalo Escalante. Presente Milan Badelj, oltre che i giovani Armini, Moro e Falbo e il Kiyine, il quale verrà monitorato da Inzaghi.

Il gruppo si è ritrovato sul campo centrale per la prima seduta stagionale: lavoro fisico con gli elastici agli ordini dei preparatori Ripert e Fonte, successivamente è stato toccato anche il pallone, con ritmi ancora, ovviamente, molto blandi. Ripresa fissata per domani.